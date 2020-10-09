Испания

Свой голос за импичмент Жозепу Марии Бартомеу отозвал только один.

Комиссия по подсчету голосов за инициацию вынесения вотума недоверия нынешнему руководству Барселоны проверила их подлинность — сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на Catalunya Radio.

По словам главы комиссии, Хосепа Марии Вальбоны, за импичмент проголосовали 19 232 члена клуба вместо необходимых 16 521. Сейчас все эти бюллетени опечатаны и охраняются гражданской гвардией.

Юридическая служба клуба требовала, чтобы каждому из голосовавших перезвонили, однако это заняло бы слишком много времени. В итоге звонили только "подозрительным", которых оказалось 220, а всем остальным разослали смс-сообщения, на которые необходимо было отозваться, если член клуба на самом деле не голосовал за импичмент и хочет отозвать свой бюллетень. Перезвонил только один.

Ранее сообщалось, что совет директоров отложил генеральную ассамблею клуба, на которой должен был состояться импичмент Бартомеу, на неопределенное время, сославшись на обострение эпидемиологической обстановки.