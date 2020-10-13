Испания

Каталонцы вернутся к трансферу защитника в январе.

Барселона не оставляет попыток подписать защитника Эрика Гарсию и нацелилась на его зимнее приобретение, сообщает издание Manchester Evening News.

Контракт молодого центрбека с "горожанами" истекает в 2021 году, и каталонский клуб хочет воспользоваться этой возможностью. "Сине-гранатовые" были готовы заплатить за своего воспитанника около 18 млн фунтов в минувшее трансферное окно, но английский клуб настаивал на сумме в 25 млн фунтов.

В этом сезоне 19-летний игрок провел два поединка в футболке Сити.

Ранее сообщалось, что Барселона может обменять Усмана Дембеле на Федерико Бернардески.