Испания

Каталонцы изменили условия контракта с защитником.

Барселона увеличила клаусулу в контракте защитника Рональда Араухо со 100 до 200 миллионов евро, сообщает издание Sport.

Каталонский клуб перевел молодого центрбека в первую команду и решил таким образом перестраховаться. Действующий контракт уругвайца рассчитан до июня 2023 года.

Араухо присоединился к Барселоне летом 2018-го из Бостон Ривер. В этом сезоне 21-летний игрок провел два поединка в футболке "сине-гранатовых".

Ранее сообщалось, что Барселона попытается подписать защитника Ман Сити Эрика Гарсию в январе.