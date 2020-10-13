Каталонцы изменили условия контракта с защитником.
Рональд Араухо, Getty Images
13 октября 2020, 08:07
Барселона увеличила клаусулу в контракте защитника Рональда Араухо со 100 до 200 миллионов евро, сообщает издание Sport.
Каталонский клуб перевел молодого центрбека в первую команду и решил таким образом перестраховаться. Действующий контракт уругвайца рассчитан до июня 2023 года.
Араухо присоединился к Барселоне летом 2018-го из Бостон Ривер. В этом сезоне 21-летний игрок провел два поединка в футболке "сине-гранатовых".
Ранее сообщалось, что Барселона попытается подписать защитника Ман Сити Эрика Гарсию в январе.