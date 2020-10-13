Испания

Бразилец хотел бы выйти из тени своего знаменитого соотечественника.

Нападающий мадридского Реала Родриго прокомментировал сравнения с Неймаром, которые звучат в прессе.

"С самого начала моей карьеры в Сантосе меня сравнивали с Неймаром и Робиньо. Это всегда служило для меня дополнительной нагрузкой. Я всегда говорил, что хочу быть Родриго и написать свою собственную историю. Я лишь начинаю свой путь, а Неймар существует только один.

Думаю, важно поддерживать хороший уровень, на моей позиции много отличных игроков. Важно, чтобы я показывал хороший уровень, когда придет моя очередь играть", – приводит слова Родриго портал Goal.com.

В этом сезоне 19-летний игрок провел 2 поединка в футболке "сливочных", отличившись одним ассистом.