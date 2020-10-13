Испания

Каталонцы пытаются договориться с немцем о новом контракте.

Марк-Андре Тер Штеген хочет получать 18 миллионов евро в Барселоне в рамках нового контракта, сообщает Goal.

Изначально немец просил 24 миллиона евро, но все-таки пошел на уступки в процессе переговоров.

Если "сине-гранатовые" примут условия Тер Штегена, то голкипер станет самым высокооплачиваемым игроком команды после Лионеля Месси.

В прошлом сезоне Тер Штеген провел в футболке Барселоны 46 поединков, в которых он пропустил 50 мячей и 17 матчей отстоял на ноль.

Напомним, что 28-летний немец уже был близок к новому контракту с "сине-гранатовыми", который будет рассчитан до лета 2025 года.