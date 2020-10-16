Немецкий голкипер не успеет восстановиться к Эль Классико.
Марк-Андре Тер Штеген, getty images
16 октября 2020, 21:39
Марк-Андре Тер Штеген не поможет Барселоне в принципиальном поединке против Реала.
Об этом сообщил Рональд Куман на предматчевой пресс-конференции перед поединком против Хетафе в эти выходные.
"Я не верю, что он будет готов к следующей неделе, даты возвращения нет, но нам просто нужно следить за его курсом восстановления", — приводит слова тренера AS.
Матч седьмого тура чемпионата Испании Барселона — Реал запланирован на 24 октября. Начало матча - в 17:00 по киевскому времени.