Испания

Немецкий голкипер не успеет восстановиться к Эль Классико.

Марк-Андре Тер Штеген не поможет Барселоне в принципиальном поединке против Реала.

Об этом сообщил Рональд Куман на предматчевой пресс-конференции перед поединком против Хетафе в эти выходные.

"Я не верю, что он будет готов к следующей неделе, даты возвращения нет, но нам просто нужно следить за его курсом восстановления", — приводит слова тренера AS.

Матч седьмого тура чемпионата Испании Барселона — Реал запланирован на 24 октября. Начало матча - в 17:00 по киевскому времени.