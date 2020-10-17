Испания

Предлагаем вашему вниманию анонс поединка Ла Лиги.

Реал в рамках поединка шестого тура чемпионата Испании примет на своем поле Кадис.

Реал — Кадис

Суббота, 17 октября, 19:30. Альфредо Ди Стефано. Главный арбитр встречи — Сантьяго Хайме. Трансляция на Megogo.

Реал ушел на перерыв на матчи национальных команд в ранге лидера Ла Лиги с десятью баллами после четырех сыгранных матчей. Перед уходом на паузу подопечные Зинедина Зидана гостили у Леванте и добились победы с комфортным счетом благодаря голам Винисиуса и Бензема. Хотя довольно сложно сказать, что у Реала не было трудностей хотя бы в одном из матчей.

"Сливочные" постепенно входят в очень непростой отрезок чемпионата, когда команде предстоит играть по два матча в неделю. После Кадиса будут баталии с Шахтером в Лиге чемпионов, а затем и поединок против Барселоны в чемпионате Испании — одним словом, выдохнуть времени не будет.

Кадис, в свою очередь, набрал семь очков после пяти матчей и перед началом тура расположился на девятой строчке турнирной таблицы. В пятом туре команда принимала на своем поле Гранаду и смогла заработать один балл. Сразу понятно, что легкой прогулки для Реала не будет — Кадис имел больше времени на подготовку полным составом ввиду отсутствия большого количества сборников, а потому должен дать бой.

Зинедин Зидан опять будет вынужден решать проблему на правом фланге обороны, ведь травмы получили Даниэль Карвахаль и Альваро Одриосола — тут ждем универсального Начо. Отметим, что снова не сыграет Азара, а Эдегор получил повреждение мышцы бедра. Ждем, что мадридцы не без проблем, но три очка наберут.

Кстати, о Лунине. Вполне вероятно, что именно сегодня состоится его дебют. Но пусть в ориентировочных составах традиционно будет Тибо Куртуа. А мы же с надеждой ожижаем выход украинца!

Не сыграют: Азар, Карвахаль, Одриосола, Эдегор — Иза, Кезада

Под вопросом: Мариано, Милитан

Интересные факты:

Реал Мадрид выиграл 13 из последних 15 матчей Ла Лиги.



Реал Мадрид не пропускал в 5 из последних 6 домашних матчей Ла Лиги.



Реал Мадрид выиграл последние 3 матча против Кадиса во всех соревнованиях.



Реал Мадрид забил более 2,5 голов в последних 3 матчах против Кадиса во всех соревнованиях.