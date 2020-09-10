Испания

Александр Пузик негодует из-за беспредела руководства Валенсии.

На этой неделе стартует очередной чемпионат Испании и перед этим долгожданным событием мы поговорим о клубе, который уверенно движется к пропасти. Речь пойдет о Валенсии. В чем вообще проблема и каково сейчас положение дел?

Анархия началась прошлой осенью, когда владелец клуба Питер Лим выгнал из клуба главного тренера Марселино, который в год столетия клуба привел команду к победе в Кубке Испании и вывел ее в групповой этап Лиги чемпионов, заняв четвертое место в Ла Лиге. Это был потолок "летучих мышей". Но личные разногласия и обиды стояли во главе угла, и Марселино был уволен.

Что получили в итоге — проваленный сезон и итоговое девятое место. А после этого фиаско началась чистка кадров, что вполне логично. Правда, на выход указали не тем игрокам, которые показали слабый уровень и теперь оказались не нужны клубу по спортивным причинам, а тем, у кого есть проблемы с руководством. Сразу после окончания сезона руководство сообщило ряду игрокам, что в следующем сезоне на них не рассчитывают. Среди этих футболистов оказалась бо̀льшая часть основного состава и капитан команды Дани Парехо. В одной лодке с вожаком Яспер Силлессен, Муктар Диакаби, Франсис Коклен, Джоффри Кондогбия, Родриго Морено и Кевин Гамейро. Эта были те люди, которые были не согласны с решениями руководства.

Как мы видим сегодня, троих из семи уже нет в клубе, в том числе капитана Дани Парехо, о которым мы поговорим подробнее. Также избавились от Феррана Торреса, который много требовал от клуба и отказывался продлевать контракт. Но если за него "летучие мыши" получили неплохие деньги (25+10, учитывая, что в 2021-м году у Торреса заканчивался контракт, — прим.), то за Парехо — ни одного евро.

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"плохом" капитане Парехо и затаившейся обиде

9 лет, 383 матча, 63 гола, 62 ассиста и победа в Кубке Испании. Такой получилась карьера Дани Парехо в Валенсии, но хэппи-эндом этой истории закончиться было не суждено. Дани Парехо вслед за Марселино стал главным врагом руководства клуба и его уход оказался неизбежным. Почему же капитан первым попал в немилость главным людям клуба? Все просто. Парехо не стал отмалчиваться после увольнения Марселино и публично не согласился с действиями владельца Питера Лима. Это была точка невозврата. Дани располагал огромным авторитетом в раздевалке и к его мнению прислушивалось большинство игроков. Лим считал, что Дани настроил игроков против него. Ему сложно было догадаться, что против него настраивает не кто-то, а он сам. А точнее, его опальные поступки.

Лиму было плевать на деньги. Главное — избавиться от тех, кто против него. Парехо был предводителем "банды" и его уход был первостепенной задачей. Руководство своего добилось, и мы стали свидетелем того, что капитан и вожак Валенсии абсолютно бесплатно перебрался в стан конкурента. Лим, наверное, думает, что победил, однако он глубоко заблуждается. Какими бы не были отношения между Парехо и Лимом, его уход — огромная потеря для Валенсии. Пожалуй, даже невосполнимая.

А знаете, как объяснял уходы Парехо, Торреса и Коклена президент клуба Анил Мурти? Конечно же, всему виной пандемия! "Мы должны контролировать расходы, у нас будет сложный сезон из-за коронавируса". Конец цитаты. Наверное поэтому боссы довели конфликт с капитаном до такой степени, что пришлось согласиться на его требование расторгнуть контракт досрочно и отпустить его абсолютно бесплатно. А еще одного основного игрока центра поля после двух успешных сезонов продали дешевле, чем покупали (Коклена купили за 12, продали за 8). Наверное, это поможет контролировать расходы. У боссов Валенсии какие-то свои методы.

Парехо не идеален. Помните, как отвратительно играла Валенсии в период тренерства Чезаре Пранделли? Именно в тот момент, когда команда шла на вылет, Дани застукали пьяным с кальяном в ночном клубе. И это был не первый случай нарушения игроком режима. Но у Дани было принципиальная особенность. Несмотря на свои похождения, он выходил и отрабатывал на поле на 100%. Были и ссоры с фанатами. В 2016-м году, когда Валенсия погрязла в глубоком кризисе, Дани хотел сменить клуб и даже был готов перейти в стан принципиального соперника Севильи. Такое намерение не нашло признания у болельщиков и руководства клуба, из-за чего Парехо клеймили предателем. Всё это было и никто этого не забывает. У Дани далеко не самый лучший характер, но каждый раз он шел навстречу клубу и оставался помогать Валенсии даже в самые скверные времена.

Отдельного разговора заслуживает то, как клуб простился с Парехо. Еще раз, Дани без всякого преувеличения — живая легенда клуба и тот человек, с которым асоциируется Валенсия и ее успехи последних лет. Так вот, на своем сайте леватийцы опубликовали новость об уходе Дани, которое вместило в себя, внимание, три предложения. Ах да, они еще и поспешили убрать новость с главного места на сайте, а там быстренько появилась важнейшая информация о тренировке. Всего-то ушел капитан, отпахавший в клубе девять лет. Парехо в итоге устроил себе прощание сам. На своей странице в Твиттере он опубликовал трогательное видео с подписью "навсегда".

Буквально через несколько часов после уходов Парехо и Коклена более тысячи болельщиков Валенсии провели акцию протеста на площади Пласа-де-ла-Афисион, расположенной между Местальей и штаб-квартирой Валенсии. Само собой, фанаты протестовали против решений руководства в лице владельца Питера Лима и компании Meriton Holdings, которой принадлежит 82% от уставного капитала клуба. Большинство фанатов в знак траура несли свечи. Это без преувеличения было похоже на поминки. Фанаты шли с плакатами, требуя руководства оставить клуб. Движение даже нашло поддержку в лице Сантьяго Каньисареса и Фабиана Айялы — бывших горячо любимых игроков Валенсии. Протесты продолжаются и по сей день, а боссы клуба появляются в офисе только с вооруженной охраной.

Кстати, первая пресс-конференция Парехо в Вильярреале предсказуемо получилась очень эмоциональной. С игроком не попрощались в Валенсии и он не успел выплеснуть все накопившиеся эмоции. Дани много хорошего говорил в адрес Валенсии, но после одного непростого вопроса сдержаться не смог. У Парехо спросили, как он объяснит уход из Валенсии в Вильярреал своим детям. "Они еще маленькие, Диего мало что понимает, хотя Дани уже интересуется. Он спрашивал, почему я перешел. Я сказал, что таков футбол. Это грустно, но дети — это дети, они все поймут. Когда они увидят меня в футболке Вильярреала, они станут болельщиками Вильярреала". Отвечал на этот вопрос Парехо со слезами на глазах.

"Для меня Валенсия — лучший клуб. Я ухожу с болью. Я хотел остаться, но так дальше не могло продолжаться. Мне сказали, что на меня не рассчитывают, когда чемпионат еще не был окончен, вы понимаете? А я всегда говорил, что хочу завершить карьеру в Валенсии. Мои отношения с Лимом? Их просто не существует".

Вот это заслужил Дани за девять прекрасных лет в клубе?

Едем дальше. От Парехо, Коклена и Родриго избавились, но остаются еще "неверные". Возможно, руководство посчитает, что будет достаточно выдворить из клуба главных бунтарей, а остальным позволить добиваться результатов во благо команды, но если нет? Понимаете, в каком тогда состоянии "летучие мыши" подходят к началу сезона?

"Мы начинаем сезон 13 сентября, а трансферный рынок заканчивается 5 октября. В нормальных условиях идеальным сценарием было бы моментальное привлечение новых игроков, но в нынешней глобальной экономической неопределенности важно принимать правильные решения".

Это слова президента клуба Анила Мурти. Он намекает на входящие трансферы, но умалчивает, что единственные варианты, которые рассматривает клуб — аренда или свободные агенты. К этому моменту Валенсия потеряла восемь игроков, а именно: Дани Парехо, Франсиса Коклена, Феррана Торреса, Родриго Морено, Эсекьеля Гарая, Кристиано Пиччини, Хайме Косту и Алессандро Флоренци. А пришли в клуб лишь те футболисты, которые были в арендах: Хасон, Лато, Кентеллес, Бланко, Карболнел, Расич. Впервые слышите большинство фамилий? Ничего зазорного. Реально помочь клубу могут лишь Хасон и Лато, остальные — не уровень. Хотя, стоп. О каком уровне мы говорим? Долой романтику — в новом сезоне Валенсию вполне может ожидать борьба за выживание.

В команде остаются исполнители высочайшего класса такие как, например, Гайя, Солер, Гомес, Гедеш и другие, но в нынешней обстановке работать будет крайне сложно. Футболистам будет крайне тяжело находить мотивацию, когда руководству плевать на результаты. И это может привести к настоящей трагедии. Это мы ещё обделили вниманием нового главного тренера левантийцев Хави Грасию. Его достижения - победа с Кадисом в Сегунде и финал Кубка Англии с Уотфордом. Удобный тренер, который получил неплохую, как для себя, зарплату и не будет задавать много вопросов. А то, что он понятия не имеет, как помочь этому коллективу выйти хотя бы в Лигу Европы, так это руководство не волнует. После этих строк невольно вспоминается Малага, которая буквально за семь лет прошла путь от четвертьфиналиста Лиги чемпионов до команды, которая в прошлом сезоне оказалась в двух очках от вылета из Сегунды.

У Валенсии проблемы буквально по всем фронтам. Переходим к следующей — стадиону. Городские власти уже несколько лет ждут, что Валенсия достроит свой новый стадион и покинет Месталью, но этот момент никак не приближается и у властей лопается терпение. Для тех, кто не в курсе: открытую в 1923-м году Месталью (!), которая была дотла сожженна во время Гражданской войне и пережила масштабные наводнения в 1957-м и 6 реконструкций, снесут, а на ее месте появятся жилые комлексы, торговые и офисные центры. Руководство Валенсии узнало о планах города еще очень давно, поэтому в 2007-м году началось строительство стадиона под незамысловатым названием Nou Mestalla ("новая Месталья", — прим.). Да-да, вы правильно поняли — стадиона строится уже 13 лет. Проект менялся целых три раза, а финансовый кризис постоянно рушил планы клуб и отсрочивал строительство.

В связи с коронавирусом ситуация предсказуемо ухудшилась, но теперь на Валенсию серьезно насели городские власти, и клубу нужно во что бы то ни стало достраивать стадион. Сейчас требование властей достаточно простое — представить конкретный проект завершащей стадии строительства и конкретные сроки. В мэрии хотят быть уверены, что за два года Валенсия достроит стадион и город наконец выполнит обязательства, ведь уже продано то, что даже не началось строиться — квартиры, которые будут строиться на месте старой Месталье. Это сейчас, пожалуй, первоочередная проблема, решение которой требует больших денежных вложений, а поэтому команда уходит на второй план.

В Валенсии уже произошли серьезные негативные перемены и есть предчувствие, что с таким подходом прошлогодний триумф "лос чес" в Кубке Испании может на долгие годы остаться последним успехом команды. Питер Лим наигрался в игрушку под названием футбольный клуб и, похоже, больше не намерен принимать решения, которые пойдут во благо Валенсии.