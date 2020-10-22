"Сине-гранатовые" работают над новым соглашением с 17-летним игроком.
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22 октября 2020, 23:31
Барселона работает над продлением контракта с Ансу Фати, сообщает испанское издание Sport.
Агент футболиста Жорже Мендеш попросил поднять своему клиенту заработную плату.
Текущее соглашение Фати с Барселоной действительно до лета 2022 года и предусматривает продление еще на два года.
Нападающий в этом сезоне провел пять поединков, в которых отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами.
Напомним, что Ансу Фати стал лучшим игроком Ла Лиги в сентябре.