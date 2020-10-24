Испания

Предлагаем вашему вниманию анонс матча Ла Лиги.

Барселона примет Реал на Камп Ноу в рамках центрального поединка тура в чемпионате Испании.

Барселона — Реал

Суббота, 17:00. Стадион Камп Ноу, Барселона. Главный арбитр — Хуан Мартинес.

Традиционно поединок между флагманами испанского футбола — чуть ли не самое ожидаемо событие на клубном уровне для спорта №1, но отчетный матч вряд ли можно таковым назвать. Обе команды имеют существенные проблемы и серьезно тревожат своих поклонников по всему миру.

Барселона подходит к встрече с семью очками в активе после четырех сыгранных поединков. Это позволяет "сине-гранатовым" находиться на девятой строчке турнирной таблицы. Последний поединок чемпионата Испании для команды Рональда Кумана завершился поражением со счетом 0:1 от Хетафе на выезде.

Реал, в свою очередь, за пять сыгранных матчей набрал десять баллов и находится на третьей строчке в турнирной таблице. И для подопечных Зинедина Зидана прошлый тур Ла Лиги прошел со знаком минус. Так, "сливочные" принимали на своем поле Кадис и потерпели поражение со счетом 0:1.

А уже среди недели Реал ждал встреча с обескровленным Шахтером в Лиге чемпионов. Казалось, что никаких проблем у мадридцев быть не должно, но полурезервный состав "горняков" нашел слабые места испанцев в обороне и умело ими пользовался.

Очень интересно будет посмотреть на то, в каком эмоциональном состоянии будет пребывать команда. Понятно, что огромных проблем ждать не стоит — там собрано множество профессионалов с опытом больших побед и поражений, но и соперник максимально непростой.





Барселона также располагает не лучшим эмоциональным фоном. В СМИ фигурирует информация, что проблемы команды внутри раздевалки никуда не делись. Некоторые игроки недовольны руководством клуба, которое, кстати, просит игроков пересмотреть контракты в сторону понижения заработной платы.

Рональд Куман по-прежнему не сможет рассчитывать на Тер Штегена, а участие в поединке Альбы находится под большим вопросом. У Реала уже привычно отсутствует Азар, а также никуда не делись проблемы на правом фланге обороны — Карвахаль и Одриосола восстанавливаются.

Не сыграют: Тер Штеген, Умтити — Азар, Карвахаль, Эдегор

Под вопросом: Альба — Одриосола, Мариано

Интересные факты:

Барселона не проигрывает в 32 из последних 33 домашних матчей (Ла Лига).



Реал Мадрид не проигрывает в последних 8 выездных матчах Ла Лиги.



Барселона забила менее 2,5 голов в последних 3 матчах с Реалом во всех соревнованиях.



В последних 3 играх Ла Лиги Реала было забито меньше 2,5 голов.