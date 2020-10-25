Победа 3:1 на выезде помогла мадридцам вернуть лидерство в этом споре.
Лука Модрич, Getty Images
25 октября 2020, 10:28
Мадридский Реал в шестом туре Ла Лиги обыграл на выезде Барселону – 3:1. Голами отметились Федерико Вальверде, Серхио Рамос и Лука Модрич, а у каталонцев отличился Ансу Фати.
После этой победы "сливочные" вернули себе лидерство по количеству побед в Эль Класико – 97 против 96 у Барселоны. Еще 52 раза соперники расходились миром.
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Следующая встреча команд в чемпионате Испании запланирована на 11 апреля 2021 года.