Испания

Победа 3:1 на выезде помогла мадридцам вернуть лидерство в этом споре.

Мадридский Реал в шестом туре Ла Лиги обыграл на выезде Барселону – 3:1. Голами отметились Федерико Вальверде, Серхио Рамос и Лука Модрич, а у каталонцев отличился Ансу Фати.

После этой победы "сливочные" вернули себе лидерство по количеству побед в Эль Класико – 97 против 96 у Барселоны. Еще 52 раза соперники расходились миром.

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Следующая встреча команд в чемпионате Испании запланирована на 11 апреля 2021 года.