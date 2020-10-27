Испания

Президент "сине-гранатовых" хочет, чтобы аргентинец завершил карьеру на Камп Ноу.

Жозеп Бартомеу прокомментировал ситуацию с возможным уходом Лионеля Месси минувшим летом и заявил, что не задумывался об отставке.

"Я решил не вступать в дискуссию, потому что приоритетом было то, что Месси должен быть в новом проекте, и я не собираюсь этого делать сейчас, потому что он наш капитан. Меня обвинили в том, что я заставил его уйти, чтобы спасти счета, но нет. У нас не было намерений расставаться Месси.

Мы все были в гневе, потому что хотели разных результатов, но был пункт: до 10 июня он мог сообщить о том, что покидает клуб в одностороннем порядке, Месси этого не сделал. Я надеюсь. что в течение многих лет он будет выступать за Барселону и что он завершит карьеру на Камп Ноу. То, что Месси завершит карьеру в Барселоне, — лучший вариант для всех.

Мне никогда не приходило в голову уйти в отставку из-за ситуации с Месси. У Лионеля контракт. Идея заключалась в том, чтобы построить все вокруг него. Очень хороший проект строится с тренером, новыми молодыми игроками и ветеранами, такими как Месси. Я думаю, что мы собираемся это сделать. выиграть титул в этом сезоне", — приводит слова Бартомеу Sport.es.

Напомним, что Барселона не объявит референдум о вотуме недоверия руководству без разрешения органов здравоохранения.