Испания

Совет директоров клуба не намерен спешить со своей отставкой.

На заседании совета директоров Барселоны не утвердили дату проведения референдума о вотуме недоверия нынешнему президенту Хосепу Марии Бартомеу и его команде — сообщает Mundo Deportivo.

Кроме того, руководство Барселоны отказалось добровольно уходить в отставку.

После того, как петиция за вотум недоверия Бартомеу собрала необходимое количество голосов, планировалось, что 1 и 2 ноября пройдет соответствующий референдум, однако в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации для этого нужно специальное разрешение от органов здравоохранения.

В референдуме должны были принять участие 110 132 члена клуба на 21-м участке (13-ти в Каталонии, 7-ми на остальной территории Испании и 1-м в Андорре).