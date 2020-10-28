Испания

Главная футбольная организация верит в существующие институции.

Одним из последних высказываний со стороны Хосепа Бартомеу на руководящем посту каталонской Барселоны стало известие о решении совета директоров об участии клуба в Европейской Суперлиге.

На столь резонансное высказывание тут же последовала неодобрительная реакция со стороны наивысшей футбольной организации. Как сообщает BBC, в заявлении ФИФА уходящему со своей должности чиновнику каталонцев содержится недвусмысленный намек о непринятии со стороны всемирной организации подобных решений отдельными футбольными клубами.

"ФИФА не знает о каких-либо соглашениях. Как мы уже говорили на прошлой неделе, время от времени возникает тема так называемой "Европейской Суперлиги". ФИФА не желает комментировать это в дальнейшем, поскольку уже существуют хорошо зарекомендовавшие себя институциональные структуры футбола, которые занимаются проведением соревнований", — говорится в сообщении от международной организации.

Чуть позже, к позиции ФИФА присоединился и Хавьер Тебас — президент испанской Ла Лиги, разместив достаточно жесткий пост на своей персональной странице в Twitter.

Desafortunado @jmbartomeu, anunciando el último día la participación en una competición "fantasma, que sería la ruina para el @fcb, y ratifica su ignorancia en la industria del futbol. Triste final de un presidente que tuvo aciertos y últimamente errores.https://t.co/byyci9cl8h — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) October 27, 2020

"К сожалению, Хосеп Бартомеу, объявивший в свой последний день об участии в призрачном соревновании, которое приведет к разорению Барселоны, только подтверждает свое невежество в футбольной индустрии", — обрушился с критикой в адрес Бартомеу Тебас.

Напомним, что ранее инициативу создания данного состязания в недавнем прошлом жестко раскритиковал главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.