Украина

Специалист уверен, что подобное может еще больше отдалить такие страны, как Украина, от футбольной элиты.

Главный тренер сборной Украины Андей Шевченко критично высказался по поводу создания Европейской Суперлиги.

"Идея создания Европейской Суперлиги несет большую опасность тому футболу, к которому мы привыкли. Страны вроде Украины будут страдать и еще больше отдаляться от процветающей элиты.

Концепция изменения должна предусматривать развитие футбола на всех уровнях", — написал Шевченко в своем Twitter.

“Ідея створення Європейської Суперліги несе велику небезпеку тому футболові, до якого ми звикли. Країни накшталт України потерпатимуть і ще більше віддалятимуться від процвітаючої еліти. Концепція змін повинна передбачати розвиток футболу на всіх рівнях.” — Andriy Shevchenko (@jksheva7) October 23, 2020

Напомним, идея создания Европейской Суперлиги принадлежит некоторым топовым клубам. По замыслу, это будет клубный турнир для самых титулованных команд Европы, а УЕФА не будет контролировать это соревнование.