Специалист уверен, что подобное может еще больше отдалить такие страны, как Украина, от футбольной элиты.
Андрей Шевченко, Getty Images
23 октября 2020, 20:29
Главный тренер сборной Украины Андей Шевченко критично высказался по поводу создания Европейской Суперлиги.
"Идея создания Европейской Суперлиги несет большую опасность тому футболу, к которому мы привыкли. Страны вроде Украины будут страдать и еще больше отдаляться от процветающей элиты.
Концепция изменения должна предусматривать развитие футбола на всех уровнях", — написал Шевченко в своем Twitter.
Напомним, идея создания Европейской Суперлиги принадлежит некоторым топовым клубам. По замыслу, это будет клубный турнир для самых титулованных команд Европы, а УЕФА не будет контролировать это соревнование.