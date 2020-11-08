Испания

У вратаря Валенсии Яспера Силлессена травма.

Яспер Силлессен пропустит матч девятого тура чемпионата Испании против Реала — сообщил официальный сайт Валенсии.

Вратарь получил травму четырехглавой мышцы правой ноги и не успел восстановиться. О степени тяжести повреждения и сроках восстановления не сообщается.

Яспер еще не выходил в стартовом составе Валенсии в чемпионате, однако именно в матче против Реала планировался его дебют в нынешнем сезоне.

Матч Валенсия — Реал состоится в воскресенье, 8 ноября. Начало в 22:00.