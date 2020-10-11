Лига наций

Выше Яспера Силлессена остались только легендарные Эдвин ван дер Сар и Ханс ван Брекелен.

В матче третьего тура Лиги наций против Боснии и Герцеговины вратарь сборной Нидерландов Яспер Силлессен вошел в тройку вратарей, сыгравших наибольшее количество матчей за эту национальную команду — сообщает ОРТА.

Перед поединком против боснийской команды у Силлессена было 58 матчей за сборную, столько же, сколько у Маартена Стекеленбурга.

Теперь у Яспера 59, и его опережают только Эдвин ван дер Сар (130) и Ханс ван Брекелен (73).