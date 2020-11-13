Испания

Аргентинский нападающий будет вознагражден за лояльность.

Лионель Месси получил солидный бонус от руководства Барселоны в конце этого сезона, сообщает ESPN.

Сумма выплаты аргентинскому нападающему составит 33 миллиона евро. Месси ранее получил аналогичную сумму в феврале этого года.

Подобные бонусы лидер "сине-гранатовых" получает за лояльность. Сумма в 100 миллионов евро была разбита на три транша.

В текущем сезоне Месси провел семь матчей в чемпионате Испании, в которых забил три гола.

Напомним, что представители ПСЖ уже связались с отцом Лионеля Месси Хорхе, и планируют договориться о трансфере в январе 2021 года.