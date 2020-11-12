Лига наций

Главный тренер сборной Испании оценил игру капитана команды.

После товарищеского матча против Нидерландов (1:1) менеджер сборной Испании Луис Энрике поделился мнением о защитнике команды Серхио Рамосе

"Рамос уникален. Он футболист другого уровня. Достичь рекордного количества игр способны только очень одаренные игроки", — приводит слова Энрике Goal.com.

Рамос вышел на поле на 5 минут в поединке против Нидерландов. Эта игра стала для защитника 176-й в составе национальной сборной. Таким образом капитан Реала сравнялся в этом показателе с итальянцем Джанлуиджи Буффоном.

Побить рекорд легендарного голкипера Рамос может уже в субботу, когда Испания в рамках Лиги Наций на выезде встретится со Швейцарией.

Ранее сообщалось, что мадридский Реал предложил Рамосу новый контракт.