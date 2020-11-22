На это ему потребовалось 18 матчей.
ДИЕГО СИМЕОНЕ, GETTY IMAGES
22 ноября 2020, 00:54
В рамках десятого тура испанской Ла Лиги мадридский Атлетико дома добыл победу над Барселоной (1:0).
Единственный гол в противостоянии на свой счет записал Янник Карраско на 45+3 минуте игры.
Примечательно, что эта победа стала первой для Диего Симеоне над Барселоной у руля "матрасников". Для этого ему потребовалось 18 матчей.
Отметим, что аргентинский специалист тренирует Атлетико с 2011 года.
Со знаком "минус" матч против Атлетико запомнится Жерару Пике, получивший тяжелую травму.