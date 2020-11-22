Испания

Наставник мадридского клуба заверил в желании сохранить соотечественника в обойме команды.

Несмотря на появившиеся ранее слухи об интересе английского Манчестер Юнайтед в трансфере из мадридского Реала французского центрального защитника Рафаэля Варана, текущий клуб игрока не настроен вести по нему никаких переговоров.

Заверение в этой позиции выразил наставник мадридского Реала Зинедин Зидан во время своей послематчевой пресс-конференции по окончанию гостевой встречи его команды против Вильярреала (1:1). Слова наставника приводит ресурс Goal.com.

"Не только я (хочу его оставить — ред.). Он — часть этого клуба, нам очень повезло, что мы смогли привезти его в Мадрид. У него отличная карьера, он многого добился с тех пор, как приехал сюда. Безусловно, у нас нет желания с ним расставаться", — заявил Зидан.

Текущий контракт Рафаэля Варана подходит к концу летом 2021 года, однако переговоры о его продлении все еще находятся в активном процессе. Равно как и ситуация с возможной пролонгацией отношений с лидером обороны команды Серхио Рамосом, которого уже успели начать сватать в топ-клубы Европы.

27-летний французский центральный защитник пополнил состав мадридского Реала летом 2011 года, перейдя из Ланса за 10 млн евро. Текущая стоимость футболиста — 70 млн евро, по данным портала Transfermarkt. В составе испанского гранда Варан провел 330 поединков (29 334 минут), в которых отметился 15-ю забитыми мячами и 7 голевыми передачами.

Следующий матч с возможным участием данного центрального защитника – гостевое противостояние против миланского Интера в рамках Лиги чемпионов УЕФА, которое состоится в среду, 25 ноября.