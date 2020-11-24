Из-за травм основных игроков каталонцы готовы пойти на решительные меры.
ЭСЕКЬЕЛЬ ГАРАЙ, GETTY IMAGES
24 ноября 2020, 15:55
На данном этапе Барселона находится в поисках футболиста, способного заменить травмированного Жерара Пике.
El Chiringuito TV сообщает, что Барселона рассматривала на эту роль бывшего игрока команды Хавьера Маскерано. Каталонцы связывались с аргентинцем, но тот предложение не принял.
Отметим, что Маскерано буквально на прошлой неделе объявил о завершении карьеры.
Также отмечается, что теперь Барселона направила свои взоры на экс-футболиста Валенсии Эсекьеля Гарая, который ныне пребывает в статусе свободного агента.
Результаты переговоров пока неизвестны.
Сегодня Барселона сразится с Динамо в рамках Лиги чемпионов. На Football.ua пройдет трансляция матча.