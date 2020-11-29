Испания

Наставник действующего чемпиона Испании дал послематчевое интервью после неудачной игры его команды против Алавеса.

Накануне противостояния в Киеве против донецкого Шахтера, мадридский Реал, в рамках одиннадцатого тура испанской Ла Лиги, принимал на своем поле Алавес. "Сливочные" первыми пропустили быстрый мяч, после чего соперники эффективно выступили еще и в начале второго тайма, на что у столичного клуба нашелся ответ только в виде позднего гола Каземиро (1:2).

Грубая ошибка Куртуа — в обзоре матча Реала против Алавеса

Данное поражение стало третьей кряду потерей очков на внутренней арене для подопечных Зинедина Зидана, а сам главных тренер, похоже, не может отыскать причины столь негативным результатам выступлений. Об этом можно было судить по его послематчевому интервью испанскому изданию Marca, выдержки из которого приводит Football Espana.

"У меня нет объяснения нашей форме, — недоумевает наставник "галактикос", — Сегодня вечером мы чередовали хорошие моменты с плохими. Когда соперники забивают быстрый гол со старта, все становится очень сложно. Против Интера мы провели хороший матч, а сегодня — нет. У меня нет объяснения этому".

"То, что мы сейчас должны сделать, это продолжать работать над собой, что позволит нашим игрокам восстановиться и изменить свою игру к лучшему. У нас нет стабильности — в этом вся проблема. Много травм. Но нам нет смысла искать оправданий в сложившейся ситуации. Будем перестраиваться — иначе никак".

На 28-й минуте повреждение получил нападающий Реала Эден Азар, в результате чего был тут заменен тренерским штабом. Зидан не знает окончательного вердикта врачей, но выразил уверенность, что "это просто ушиб, а не что-то мышечного характера".

"Теперь, будем думать об игре во вторник (против Шахтера — ред.). То, что я собираюсь сказать игрокам, останется в тайне. Я несу ответственность за все происходящее, и мне нужно вместе с ними найти решение проблем. Это то, что мы попытаемся сделать. Вам не стоит думать о негативном результате сегодняшнего игры. Мы должны видеть, что у нас есть прогресс, идти по этому пути и иметь большую стабильность в том, что мы все делаем на поле", — подытожил французский наставник.

Следующий поединок мадридского Реала пройдет в рамках пятого тура Лиги чемпионов УЕФА. Во вторник, в столице Украины испанский клуб сыграет против донецкого Шахтера. Начало в 19:55 по киевскому времени.