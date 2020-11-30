Испания

Глава аргентинского клуба прокомментировал поступок Месси в матче против Осасуны.

Президент аргентинского клуба Ньюэллс Олд Бойз Эдуардо Бермудес прокомментировал жест игрока Барселоны Лионеля Месси в память о Диего Марадоне и выразил надежду на возвращение звездного футболиста в родную команду.

"Надеюсь, что однажды Месси вернется в наш клуб, потому что мы здесь его очень любим. Я обожаю Лионеля и не сомневался, что он так поступит, зная его любовь к Ньюэллс Олд Бойз. Это было потрясающе. Конечно, решение о возвращении к нам остается за Месси. Лионель очень дорог для Ньюэллс Олд Бойз, Росарио и всей Аргентины и я очень надеюсь, что мы сможем его вернуть", – цитирует Бермудеса AS.

Напомним, что в матче 11-го тура Ла Лиги против Осасуны (4:0) Месси снял игровую футболку после забитого гола, продемонстрировав футболку Ньюэллс Олд Бойз с десятым номером на спине в память о Диего Марадоне, скончавшимся 25 ноября.

Позже стало известно, что Ла Лига оштрафовала Барселону за подобный поступок Месси на 3000 евро.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер Барселоны Кике Сетьен подал в суд на клуб.