Завершился матч 11-го тура Примеры.
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01 декабря 2020, 00:18
В матче 11-го тура чемпионата Испании Эйбар на выезде одолел Бетис, забив два безответных гола.
По итогам тура Эйбар занимает 12-ю строчку в турнирной таблице, а Бетис — 15-ю.
Бетис — Эйбар 0:2
Голы: Муто, 49, Бургос, 54 (с пенальти)
Бетис: Роблес — Эмерсон (Монтойя, 46), Бартра, Сидней, Морено — Хоакин, Родригес, Фекир (Иглесиас, 69), Гуадрадо (Карвалью, 54), Тельо (Лорен, 54) — Санабрия (Санабрия, 69)
Эйбар: Дмитрович — Арбилья, Бигас, Бургос, Корреа — Инуи, Экспозито, Сальватьерра (Альварес, 90), Диоп, Посо — Муто (Энрич, 78)
Предупреждения: Эмерсон, Родригес — Жиль
Незабитый пенальти: Энрич, 89