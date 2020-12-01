Испания

Возможен грандиозный обмен.

По информации испанского телеканала El Chiringuito, Реал по-прежнему зациклен на подписании форварда ПСЖ Килиана Мбаппе.

При этом, боссы "бланкос" понимают, что оформить этот трансфер будет крайне трудно из-за кризиса и поэтому в клубе обдумывают другие варианты.

Так, источник утверждает, что Реал готов включить в сделку по Мбаппе Эдена Азара. У бельгийца не ладится карьера в Мадриде — он часто травмируется и никак не может стать лидером команды Зидана.

Если сторонам удастся договориться о этой сделке, то Реалу придется доплатить.

В прошлом матче против Алавеса Азар получил очередную травму.