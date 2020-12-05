Лидер мадридцев скоро вернется на поле.
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05 декабря 2020, 00:59
Серхио Рамос вернулся к тренировкам в общей группе после повреждения, сообщает El Chiringhuito.
Испанца тревожила травма бедра, из-за которой он пропустил несколько матчей.
Следующий поединок Реал проведет против Севильи 5 декабря. Начало встречи в 17:15 по киевскому времени.
Последний раз Рамос выходил на поле в рамках поединка Лиги наций против сборной Германии 17-го ноября.
Напомним, что опытный испанский защитник всерьез раздумывает над уходом из Реала.