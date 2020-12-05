Испания

Лидер мадридцев скоро вернется на поле.

Серхио Рамос вернулся к тренировкам в общей группе после повреждения, сообщает El Chiringhuito.

Испанца тревожила травма бедра, из-за которой он пропустил несколько матчей.

Следующий поединок Реал проведет против Севильи 5 декабря. Начало встречи в 17:15 по киевскому времени.

Последний раз Рамос выходил на поле в рамках поединка Лиги наций против сборной Германии 17-го ноября.

Напомним, что опытный испанский защитник всерьез раздумывает над уходом из Реала.