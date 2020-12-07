Испания

"Сине-гранатовые" планируют усилиться в январе.

Рональд Куман ждет от руководства клуба подписания двух футболистов в ближайшее трансферное окно, сообщает Sport.es.

Главный тренер каталонцев считает, что команде необходимы центральный защитник и нападающий, который может сыграть по всему фронту атаки.

Куман видит данные сделки приоритетными, несмотря на возможные финансовые трудности Барселоны.

Отметим, что на данном отрезке сезона нидерландский специалист в центре обороны может рассчитывать лишь на Клемана Ленгле и Оскара Мингесу.

Напомним, что пока что Барселона показывает худший старт в чемпионате Испании за последние 33 года.