Испания

Баски потеряли очки и не воспользовались осечкой Вильярреала.

Реал Сосьедад в рамках поединка двенадцатого тура чемпионата Испании пожаловал в гости к Алавесу и сыграл вничью.

Баски владели территориальным преимуществом, но не смогли взломать массированную оборону соперника, что не позволило им оторваться от Вильярреала, который потерял очки в игре с Эльче.

Алавес — Реал Сосьедад 0:0

Алавес: Пачеко — Лежен, Химо Наварро, Дуарте, Лагуардиа — Хота, Пина, Батталья, Риоха (Мендес, 88), — Лукас Перес (Агиррегабириа, 72), Хоселу.

Реал Сосьедад: Ремиро — Саньян (Субименди, 83), Горосабель (Сальдуа, 75), Муньос, Субельдия - Меркеланс, Мерино, Порту (Барренечеа, 83), Гевара, Лопес (Баутиста, 75) — Исак (Виллиан Жозе, 75).

Удление: Батталья, 62