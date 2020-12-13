Испания

Команды обменялись забитыми мячами, но сильнейшего не выявили.

Реал Сосьедад сошелся в домашнем противостоянии с Эйбаром в рамках 13-го тура испанской Ла Лиги.

Командам оказалось недостаточно двух таймов, чтобы выявить сильнейшего, поэтому финальный свисток зафиксировал ничью — 1:1.

За Реал Сосьедад забитым мячом на 20-й минуте отличился Барренечеа, тогда как за Эйбар на 65-й минуте забил Энрик.

Реал Сосьедад — Эйбар 1:1

Голы: Барренечеа, 20 — Энрик, 65.

Реал Сосьедад: Ремиро, Муньос, Сальдуа, Ле Норман, Саньян (Субельдия, 58), Барренечеа (Порту, 63), Гевара, Меркеланс, Мерино (Субименди, 58), Лопес (Сильва, 69), Исак (Баутиста, 63).

Эйбар: Дмитрович, Арбилья, Корреа (Инуи, 46), Бигас (Родригес, 42), Посо, Диоп (Альварес, 76), Экспосито, Хиль, Бургос, Кике Гарсия, Муто (Энрик, 46).

Предупреждения: Саньян, Муньос, Сальдуа, Субельдия - Экспосито, Бургос, Арбилья.