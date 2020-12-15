Испания

Football.ua представляет анонс поединка 19-го тура испанской Ла Лиги.

Мадридский Реал в предыдущих поединках постепенно начал исправлять ситуацию на всех фронтах, однако в домашнем матче девятнадцатого тура испанской Ла Лиги (не стоит пугаться, просто перенос на более ранний срок из-за участия "сливочных" в Суперкубке Испании) подопечным Зинедина Зидана предстоит на своем поле принять баскский Атлетик в формате классического противостояния — матча между командами, которые никогда в своей истории не покидали "элитное" первенство с момента его основания.

Реал Мадрид — Атлетик

Вторник, 15 декабря, 23:00. Альфредо Ди Стефано, Мадрид. Хесус Хиль Мансано (Испания) — главный арбитр встречи. Трансляция на сервисе Megogo.

Данная встреча станет для "галактикос" уже третьим кряду поединком на домашней арене. В двух предыдущих Реалу удавалось выжать максимум из собственных текущих кондиций, чего вполне хватало для уверенного продвижения в рамках как национального первенства, так и Лиги чемпионов УЕФА. Коллектив Зидана не остался на предстоящий весенний фрагмент сезона без матчей главного клубного трофея Старого Света, однако размышлять о противостоянии против бергамаской Аталанте действующему чемпиону Испании еще рано. Тут бы закончить календарный год, не отделившись при этом от лидирующей группы.

Собственно, именно с целью отобрать очки у принципиального соперника и едет коллектив Гаиски Гаритано в столицу Испании. К достижению успеха басков будет дополнительно мотивировать образовавшаяся за их печами неудачная серия из трех поединков без побед. Атлетик вновь начал сезон в неуверенном темпе, поэтому в своих амбициях вынужден ограничиваться лишь телодвижениями в середине турнирной таблицы.

Однако тонкостью любого созыва "львов" в любой возможной кондиции всегда была возможность собраться на отдельно взятый матч, и нанести удар по принципиальному сопернику. Для противостояния Реалу дополнительной мотивации искать не приходится.

Не сыграют: Каземиро, Эдегор, Йович, Диас, Азар — Заррага, Висенте, Гомес, Эррерин.



Статистика личных встреч

Всего игр: 193 (98 побед Реала Мадрид, 36 ничьих, 59 побед Атлетика), забитые голы 375:259.

На поле Реала Мадрид: 95 матчей (64 побед Реала Мадрид, 17 ничьих, 14 побед Атлетика), забитые голы 236:101.

На поле Атлетика: 98 матчей (34 победы Реала Мадрид, 19 ничьих, 45 побед Атлетика), забитые голы 139:158.