Испания

Форвард мадридского Атлетико рассчитывает вернуться на поле уже до конца 2020 года.

Как сообщает испанское издание Marca, нападающий мадридского Атлетико Диего Коста вернулся к полноценному тренировочному процессу вместе к командой после трехнедельного периода отсутствия.

Стоит напомнить, что форварда вывел из строя обнаруженный тромбоз вен правой ноги, однако скорость восстановления футболиста, если верить словам медицинского отдела клуба, "была впечатляющей".

Старт нового сезона для Диего – один из наиболее неудачных периодов в его карьере: в начале сентября Коста сдал положительный тест на коронавирус COVID-19, в результате чего отсутствовал в составе команды в течении двух недель, после чего получил серьезную травму непосредственно перед началом группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Это привело к тому, что общее проведенное на футбольном поле время в новом сезоне для игрока составило всего 184 минуты за 5 поединков. Нападающий за этот период забил лишь один гол.

Последний матч с участием Косты — домашняя игра Атлетико против каталонской Барселоны (1:0), в которой он появился на поле в качестве замены на последние 17 минут основного времени.

Таким образом, Диего Коста может пополнить обойму своей команды уже в ближайшем матче 14-го тура испанской Ла Лиги, в котором мадридский Атлетико будет на своем поле принимать Эльче.