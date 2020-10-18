Испания

Испанский форвард получил очередной повреждение.

Нападающий Атлетико Диего Коста может пропустить длительный срок из-за проблем со здоровьем, сообщает издание AS.

Форвард получил повреждение в субботней встрече с Сельтой (2:0), покинув поле в начале второго тайма. Предполагается, что восстановление натурализованного испанца займет минимум три недели, из-за чего он пропустит ближайшие матчи команды.

В текущем сезоне 32-летний игрок провел 4 поединка в футболке "рохибланкос", отличившись одним голом.

Ранее сообщалось, что принадлежащий Атлетико защитник Сантьяго Арис пропустит полгода из-за перелома и разрыва связок лодыжки.