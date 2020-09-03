Футболисты мадридского клуба заболели коронавирусом.
Диего Коста, Getty Images
03 сентября 2020, 22:21
Нападающий Диего Коста и защитник Сантьяго Ариас из Атлетико сдали положительные тесты на коронавирус, сообщает официальный сайт мадридского клуба.
Болезнь у обоих футболистов проходит бессимптомно, и они не испытывают никаких проблем. Теперь натурализованный испанец и колумбиец должны будут пройти период самоизоляции.
Коста и Ариас сдали тесты не в Мадриде и не контактировали ни с кем игроков команды. Они смогут вернуться в расположение клуба, когда будут полностью здоровы.
Ранее сообщалось, что в подписании Диего Косты заинтересована Бенфика.