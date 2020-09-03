Испания

Футболисты мадридского клуба заболели коронавирусом.

Нападающий Диего Коста и защитник Сантьяго Ариас из Атлетико сдали положительные тесты на коронавирус, сообщает официальный сайт мадридского клуба.

Болезнь у обоих футболистов проходит бессимптомно, и они не испытывают никаких проблем. Теперь натурализованный испанец и колумбиец должны будут пройти период самоизоляции.

Коста и Ариас сдали тесты не в Мадриде и не контактировали ни с кем игроков команды. Они смогут вернуться в расположение клуба, когда будут полностью здоровы.

Ранее сообщалось, что в подписании Диего Косты заинтересована Бенфика.