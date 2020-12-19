Испания

Главный тренер Реала рассказал о подготовке к матчу 14-го тура чемпионата Испании против Эйбара.

Зинедин Зидан утверждает, что он одинаково относится ко всем игрокам, и стремится прежде всего к успеху команды.

"После серии неудач наши дела пошли на лад, – сказал тренер Реала на предматчевой пресс-конференции. – И на данный момент очень важно сохранить положительную траекторию. Мы должны доказать, что мы единая команда, способная добиваться результата".

"Мои идеи и мой подход к работе не меняется: я в одинаковой степени рассчитываю на каждого и руководствуюсь только интересами команды".

"Конечно, я бы очень хотел, чтобы завтра мог сыграть Бензема, но это исключено. Также не будет Винисиуса, у него подозрение на гастроэнтерит. Остальная команда в порядке, и если будет какая-то ротация, то только из тактических соображений".

"Азар полностью выздоровел, он полноценно тренируется с командой, но чтобы набрать оптимальную форму, ему еще понадобится некоторое время. Важно, чтобы он полностью был готов. Мы не хотели спешить, чтобы не усугубить ситуацию. Я понимаю, что ему сейчас непросто: он всегда играл постоянно, и вдруг выпал из игры. Но Эден справится".

Также Зидан ответил на просьбу оценить уходящий год для Реала: "Я не ставлю себе оценки. Я счастлив, что я здесь, что я тренер Реала. Я наслаждаюсь каждым моментом здесь и работаю с максимальной отдачей. У меня контракт до лета 2022 года, и я его отработаю добросовестно, а потом пусть мою работу оценят другие".

Матч Эйбар — Реал состоится в воскресенье, 20 декабря. Начало в 22:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что в Испании критикуют Зидана за то, что он не использует Андрея Лунина.