Испания

В Испании считают, что тренер Реала должен больше доверять украинскому голкиперу.

Реал приобрел Андрея Лунина два с половиной года назад, когда ему было 19 лет, но сейчас вратарю сборной Украины скоро исполнится 22, а он так и не сыграл ни одной минуты в официальном матче за "бланкос" – удивляется Marca.

Реал трижды отправлял его в аренду, в Леганес, Вальядолид и Овьедо, и нигде Андрей не смог стать полноценным "первым номером" – это может быть одной из причин недоверия главного тренера.

Однако испанские журналисты отмечают, что ранее резервным вратарям Реала, таким, как Кейлору Навасу, Альфонсу Ареоля и Кико Касилье не приходилось ждать дебюта так долго (Тибо Куртуа — особый случай, бельгийца покупали именно под "основу").

В нынешнем сезоне в заявке Реала пять вратарей, причем Лунин уже старше трех из них.

Абсолютно вся игровая практика достается Куртуа (28 лет): 12 матчей чемпионата Испании, 2 — Суперкубка Испании и 6 — Лиги чемпионов.

Лунин (21), Диего Альтубе (20), Луис Лопес (19) и Лукас Каньисарес (18) довольствуются в лучшем случае попаданием в заявку на матчи первой команды, либо играют за молодежные команды и сборные различных возрастов.

Во вторник, 15 декабря, Реал сыграет против Атлетика в Ла Лиге. Начало в 23:00 по киевскому времени.