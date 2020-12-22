Испания

Бельгиец готов помогать партнерам на поле.

Мадридский Реал опубликовал заявку команды на поединок 15-го тура испанской Ла Лиги против Гранады.

Отметим, что после травмы вернулся в заявку Эден Азар. Не нашлось места Луки Модричу, который, по всей видимости, получил отдых.

Вратари: Куртуа, Лунин, Алтубе.

Защитники: Карвахаль, Милитао, Рамос, Варан, Начо, Марсело, Одриосола, Менди.

Полузащитники: Кроос, Каземиро, Вальверде, Эдегор, Иско, Азар, Асенсио, Васкес, Родриго.

Нападающие: Бензема, Йович, Винисиус, Мариано.

Реал примет Гранаду 23-го декабря на Сантьяго Бернабеу. Начало встречи — в 20:45 по киевскому времени.

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