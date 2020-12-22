Бельгиец готов помогать партнерам на поле.
Эден Азар, Getty Images
22 декабря 2020, 20:59
Мадридский Реал опубликовал заявку команды на поединок 15-го тура испанской Ла Лиги против Гранады.
Отметим, что после травмы вернулся в заявку Эден Азар. Не нашлось места Луки Модричу, который, по всей видимости, получил отдых.
Вратари: Куртуа, Лунин, Алтубе.
Защитники: Карвахаль, Милитао, Рамос, Варан, Начо, Марсело, Одриосола, Менди.
Полузащитники: Кроос, Каземиро, Вальверде, Эдегор, Иско, Азар, Асенсио, Васкес, Родриго.
Нападающие: Бензема, Йович, Винисиус, Мариано.
Реал примет Гранаду 23-го декабря на Сантьяго Бернабеу. Начало встречи — в 20:45 по киевскому времени.
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