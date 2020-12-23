Испания

Команда Симеоне идет первой в испанском чемпионате и опережает ближайшего преследователя на три очка.

Главный тренер Реал Сосьедад Иманоль Альгуасиль высказался о поражении от Атлетико (0:2) в поединке 15-го тура испанского чемпионата.

"Мы играли с лучшей командой Ла Лиги на данный момент, без вопросов, и я уверен, что даже Европы. Это невероятно сильная команда высочайшего уровня и звериной физической подготовкой.

Атлетико – претендент на чемпионство? Если они сохранят этот уровень, очевидно, да. Это команда, которая прекрасно защищается, в некоторых матчах также очень хорошо атакует, но не сегодня. Впрочем, если они останутся на этом уровне, они явные претенденты на победу в Ла Лиге", – цитирует Альгуасиля Marca.

Напомним, что победа над Реал Сосьедадом стала юбилейной для Симеоне у руля Атлетико.