В рамках 15-го тура испанской Ла Лиги мадридский Атлетико в гостях обыграл Реал Сосьедад (0:2).

Эта победа стала знаковой для тренера "матрасников" Диего Симеоне. Он выиграл свой 300-й матч во всех соревнованиях у руля клуба, при этом проведя 499 игр. Процент побед составил 60,1. Это больше, чем у любого другого южноамериканского тренера.

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Ко всему, Симеоне также повторил рекорд клуба. 300 раз руководя Атлетико побеждал Луис Арагонес. Правда, для этого ему потребовалось 587 матчей.

Напомним, Симеоне возглавил Атлетико в 2011 году. С командой он выигрывал Ла Лигу, Лигу чемпионов, Лигу Европы, Суперкубок УЕФА, Кубок Испании и Суперкубок Испании.

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