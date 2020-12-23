Испания

Однако итальянец был близок к назначению в мадридский Реал.

Главный тренер Эвертона Карло Анчелотти рассказал, что мог возглавить Манчестер Юнайтед после Алекса Фергюсона, покинувшего стан "красных дьяволов" в 2013 году.

"Хотите узнать об этом от меня? Могу сказать, что у меня до сих пор фантастические отношения с сэром Алексом. Мы встретились, когда он решил закончить.

Но я был близок к назначению в Реал. Я ценю то, что в то время Фергюсон обратился ко мне. На этом все, другой возможности не было.

Манчестер Юнайтед – фантастический клуб, с которым я много раз сталкивался, когда сэр Алекс был там, а я был в Челси. Очень уважаю МЮ. Это исторический клуб для мирового футбола, как Милан, Реал", – цитирует Анчелотти Goal.

Ранее наставник "ирисок" заявлял, что намерен вывести Эвертон на топ-уровень.