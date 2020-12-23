Испания

Стали известны стартовые составы команд для поединка 15-го тура испанской Примеры, в котором сыграют мадридский Реал и Гранада.

Перед поединком в рамках пятнадцатого тура испанской Ла Лиги против Гранады главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан провел лишь одну замену в стартовом составе своей команды, по сравнению с недавней успешной игрой против Эйбара (3:1): в центре поля Федерико Вальверде заменил Луку Модрича.

В стартовой формации от Диего Мартинеса можно наблюдать значительно больше изменений. В центре обороны испанский специалист предпочел использовать Хесуса Вальехо, как раз арендованного у "сливочных", в опорной зоне разместится Ян Этеки, при этом в тройке атакующих полузащитников место получат Пуэртас и Кенеди.

Реал: Куртуа — Карвахаль, Варан, Рамос, Менди — Вальверде, Каземиро, Кроос — Васкес, Бензема, Родриго.

Запасные: Лунин, Милитан, Начо, Азар, Асенсио, Марсело, Йович, Одриосола, Винисиус, Эдегор, Иско, Диас.



Гранада: Силва — Фулькье, Вальехо, Дуарте, Нева — Миля, Йан Этеки — Пуэртас, Эррера, Кенеди — Сольдадо.