Энрике Сересо оценил трансфер уругвайца.
Луис Суарес, Getty Images
25 декабря 2020, 18:29
Президент мадридского Атлетико Энрике Сересо рассказал, насколько удачным оказался трансфер Луиса Суареса из Барселоны и что нового он привнес команде в первой половине сезона.
"Все знают о том, что Луис Суарес — великий бомбардир и не менее великий футболист. Он один из лучших в истории футбола. Его переход добавил команде огромный опыт".
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"Этот парень — пример для подражания молодых футболистов. Когда он на поле, то команда играет намного качественнее, нежели когда он остается в запасе", — цитирует Сересо AS.
Напомним, уругваец пополнил ряды "матрасников" в летнее трансферное окно. При этом перебрался он из Барселоны на правах свободного агента.
В текущем сезоне Суарес сыграл за Атлетико 10 матчей, в которых сумел забить семь голов и отдал один результативный пас.
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