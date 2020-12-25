Испания

Энрике Сересо оценил трансфер уругвайца.

Президент мадридского Атлетико Энрике Сересо рассказал, насколько удачным оказался трансфер Луиса Суареса из Барселоны и что нового он привнес команде в первой половине сезона.

"Все знают о том, что Луис Суарес — великий бомбардир и не менее великий футболист. Он один из лучших в истории футбола. Его переход добавил команде огромный опыт".

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"Этот парень — пример для подражания молодых футболистов. Когда он на поле, то команда играет намного качественнее, нежели когда он остается в запасе", — цитирует Сересо AS.

Напомним, уругваец пополнил ряды "матрасников" в летнее трансферное окно. При этом перебрался он из Барселоны на правах свободного агента.

В текущем сезоне Суарес сыграл за Атлетико 10 матчей, в которых сумел забить семь голов и отдал один результативный пас.

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