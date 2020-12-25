Корейский атакующий полузащитник хочет больше игровой практики.
Ли Кан Ин, Getty Images
25 декабря 2020, 22:26
Полузащитник Валенсии Ли Кан Ин не уверен, что хочет остаться в Валенсии — считает AS.
Нынешнее соглашение 19-летнего корейца с "летучими мышами" истекает летом 2022 года, и в первых числах января клуб намерен начать переговоры с футболистом о его продлении.
Сам Ли Кан Ин не против остаться, но хочет, чтобы ему было гарантировано больше игрового времени. В противном случае он попросит выставить его на трансфер.
Ли Кан Ин занимается в академии Валенсии с 10-летнего возраста и уже провел в составе первой команды 43 матча во всех турнирах (2 гола).
В его послужном списке 5 матчей за национальную сборную Южной Кореи (0 голов).
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