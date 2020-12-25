Испания

Корейский атакующий полузащитник хочет больше игровой практики.

Полузащитник Валенсии Ли Кан Ин не уверен, что хочет остаться в Валенсии — считает AS.

Нынешнее соглашение 19-летнего корейца с "летучими мышами" истекает летом 2022 года, и в первых числах января клуб намерен начать переговоры с футболистом о его продлении.

Сам Ли Кан Ин не против остаться, но хочет, чтобы ему было гарантировано больше игрового времени. В противном случае он попросит выставить его на трансфер.

Ли Кан Ин занимается в академии Валенсии с 10-летнего возраста и уже провел в составе первой команды 43 матча во всех турнирах (2 гола).

В его послужном списке 5 матчей за национальную сборную Южной Кореи (0 голов).

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