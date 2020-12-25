Испания

"Синие" намерены усилиться зимой.

Полузащитник Барселоны Карлос Аленья и хавбек Реала Такефусу Кубо могут перебраться в Хетафе в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает AS.

По информации источника, футболисты, не получающие должной игровой практики в своих клубах, могут отправиться в Хетафе до конца текущего сезона в аренду.

Для заключения сделки осталось лишь получить согласия игроков. Клубы не против отправить из в аренду.

Такефусу Кубо первую половину текущего сезона проводит в Вильярреале, однако там не получает игровой практики и не входит в планы главного тренера Унаи Эмери.

Что касается Аленьи, то хавбек провел за каталонцев в текущем сезоне пять матчей.

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