"Синие" намерены усилиться зимой.
Карлос Аленья, Getty Images
25 декабря 2020, 22:58
Полузащитник Барселоны Карлос Аленья и хавбек Реала Такефусу Кубо могут перебраться в Хетафе в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает AS.
По информации источника, футболисты, не получающие должной игровой практики в своих клубах, могут отправиться в Хетафе до конца текущего сезона в аренду.
Для заключения сделки осталось лишь получить согласия игроков. Клубы не против отправить из в аренду.
Такефусу Кубо первую половину текущего сезона проводит в Вильярреале, однако там не получает игровой практики и не входит в планы главного тренера Унаи Эмери.
Что касается Аленьи, то хавбек провел за каталонцев в текущем сезоне пять матчей.
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