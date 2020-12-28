Испания

Аргентинец рассказал о своих планах на будущее.

Нападающий Барселоны Лионель Месси заявил, что не думает над тем, чтобы начать тренерскую карьеру после окончания игровой.

"Не вижу себя тренером. Спортивным директором – возможно. Приглашать игроков, которые мне нравятся или которые нужны клубу. Посмотрим.

Вся мою жизнь прошла в Барселоне, хорошие и плохие времена, и нам просто нужно подождать и посмотреть, что случиться дальше", — сказал La Sexta.

Ранее аргентинский футболист сказал, что пока не знает, останется ли он в команде в дальнейшем или сменит прописку.