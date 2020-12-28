Испания

Капитан Барселоны высказался о взаимоотношениях с уругвайским и французским нападающими.

Нападающий Барселоны Лионель Месси опроверг слухи о возможном конфликте со своим одноклубником Антуаном Гризманном, о котором часто говорили в прессе, а также заявил, что поддерживает общение с форвардом Луисом Суаресом, покинувшим Камп Ноу прошлой осенью и присоединившимся к Атлетико.

"Я разговариваю с Луисом Суаресом почти каждый день. Кроме того, я хорошо лажу с Антуаном Гризманном, у меня с ним нет никаких проблем. Иногда мы вместе пьем мате (парагвайский чай — прим. ред.)", — заявил Лионель Месси в интервью AS.

Напомним, ранее аргентинский нападающий назвал имена двух лучших тренеров в мире, которыми он считает Хосепа Гвардиолу и Луиса Энрике.

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