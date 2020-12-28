Испания

Наставник "сине-гранатовых" счастлив в каталонском клубе.

Главный тренер Барселоны Рональд Куман подвел итоги 2020-го года и поделился надеждами на 2021-й.

"Начало 2020 года было тихим, я был тренером сборной, потом у меня случились проблемы с сердцем, а затем я заразился коронавирусом...

Я очень счастлив здесь, но также это и очень сложное место, потому что о нас постоянно говорят. Все зависит от результатов и команды. Надеюсь, что в следующем году все будет лучше и в ситуации с коронавирусом, и в клубе", – цитирует Кумана Marca.

Ранее наставник Барселоны заявлял, что его клуб не строит систему вокруг форварда Лионеля Месси, а аргентинец является частью данной системы.