Наставник "сине-гранатовых" счастлив в каталонском клубе.
Рональд Куман, Getty Images
28 декабря 2020, 22:26
Главный тренер Барселоны Рональд Куман подвел итоги 2020-го года и поделился надеждами на 2021-й.
"Начало 2020 года было тихим, я был тренером сборной, потом у меня случились проблемы с сердцем, а затем я заразился коронавирусом...
Я очень счастлив здесь, но также это и очень сложное место, потому что о нас постоянно говорят. Все зависит от результатов и команды. Надеюсь, что в следующем году все будет лучше и в ситуации с коронавирусом, и в клубе", – цитирует Кумана Marca.
Ранее наставник Барселоны заявлял, что его клуб не строит систему вокруг форварда Лионеля Месси, а аргентинец является частью данной системы.