Испания

Наставник "сине-гранатовых" считает, что в Барселоне есть кому играть на позиции аргентинца.

Главный тренер Барселоны Рональд Куман рассказал, почему капитан "сине-гранатовых" Лионель Месси не сыграет с Эйбаром.

"Лео ощущал дискомфорт в голеностопе, поэтому он не мог тренироваться и не готов играть в завтрашнем матче. Именно поэтому мы дали ему побольше дней отдыха.

В принципе, он вернется после матча с Эйбаром. Наш врач сказал, что ему хватит недели без тренировок, чтобы набрать достаточные кондиции.

Когда Месси нет в команде, очевидно, что наша игра теряет в эффективности и уровне. Мы теряем отличного игрока нападения. Но мы не строим систему для него, он сам часть системы.

И у нас есть достаточное количество игроков, которые могут сыграть на его позиции и сделать то же самое. И я надеюсь, что с такой же эффективностью", – цитирует Кумана Mundo Deportivo.

Ранее наставник Эйбара высказывался о том, что Месси пропустит поединок с баскским клубом.