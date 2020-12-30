Испания

Превосходит француза по данному показателю только Ансу Фати.

Нападающий Барселоны Усман Дембеле забил гол в матче 16-го тура Ла Лиги против Эйбара (1:1).

В текущем сезоне француз сыграл 13 игр, забив 5 голов (три в Лиге чемпионов, два – в чемпионате Испании) и сделал две результативные передачи.

Как сообщает официальный сайт Барселоны, в среднем Дембеле забивает гол каждые 124 минуты

По данному показателю француза превосходит только Ансу Фати, которые забивает каждые 119 минут.

Ранее врачи Барселоны определили причину регулярных травм Дембеле.