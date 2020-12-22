Испания

Французский наставник мадридского Реала впервые получил данный приз.

Испанское издание Marca, помимо лучшего игрока прошлого сезона Ла Лиги, которым стал Карим Бензема, также назвала лауреатов премии Мигеля Муньоса, вручаемого лучшему тренеру в прошлом футбольном году.

Произошел достаточно уникальный для подобного голосования случай, в результате чего почетную награду разделили между собой сразу двое наставников — главные тренеры мадридского Реала Зинедин Зидан и андалузской Севильи Хулен Лопетеги, набрав по 67 зачетных баллов в рейтинге, основанном на подсчетах организаторов.

Ключевым фактором для успеха босса "сливочных" стал рывок его команды в финальной части минувшего сезона, когда Реал выдал серию из 11 матчей без поражений, победив в 10 из них, в результате чего сумел отвоевать чемпионский титул у каталонской Барселоны.



"Я сказал своим ребятам перед финальным отрезком прошлого сезона, чтобы они просто играли в яркий футбол и забыли о борьбе за титул. Они правильно поняли мой посыл, а результат Вы и сами можете наблюдать. Я думаю, они хотели закончить сезон Ла Лиги в качестве чемпионов, что и сделали в итоге. Моя награда полностью их заслуга", — предал пальму первенства своим подопечным французский наставник.

Вторым лауреатом премии Мигеля Муньоса стал нынешний наставник Севильи Хулен Лопетеги, который неудачно начинал сезон во главе именно мадридского Реала, но стал вовремя брошенным спасательным кругом для Севильи, приведя андалузцев к трофею Лиги Европы УЕФА, а также итоговому четвертому месту в Ла Лиге.



"Для меня это гордость, и я разделяю эту награду с клубом и игроками, ответственными за удачный год, который у нас был. Командный менталитет, работа, вера и любовь к футболу заставили нас идти до конца. Мы были крайне эмоциональны и амбициозны, чего хватило для достижения успеха", — последовал примеру Зидана Лопетеги, и отметил вклад своих подопечных в завоеванную им награду.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложение на Android!



​Переходи по ссылке и будь в тренде!